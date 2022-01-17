НАТО и Украина обновили соглашение о совместной работе над проектами по технологиям

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Агентство связи и информации НАТО и Украина подписали новое соглашение о продолжении совместной работы над проектами в области технологий. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Агентство связи и информации НАТО и Украина подписали 17 января 2022 года обновленный Меморандум о соглашении о продолжении совместной работы над проектами, связанными с технологиями", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, агентство НАТО и Киев начали работать вместе с 2015 года. "В соответствии с этим обновленным соглашением мы будем углублять наше сотрудничество с Украиной, чтобы поддержать их в модернизации информационных технологий и коммуникационных услуг, одновременно определяя области, в которых может потребоваться обучение их персонала. Наши эксперты готовы продолжить это важнейшее партнерство", - говорится в заявлении альянса.

Среди проектов в рамках соглашения - региональная программа безопасности воздушного пространства Украина - НАТО для обеспечения раннего оповещения и координации в отношении угроз воздушному пространству.

"Система включает в себя интегрированную систему IP-телефонии и предлагает операторам инструменты, помогающие им взаимодействовать друг с другом, такие как чат, географические указатели и подсветка маршрута воздушного судна. Устройства подключены через выделенную сеть, отдельную от интернета", - пояснили в альянсе.