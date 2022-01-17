Кулеба заявил, что Украина продолжит диалог с ФРГ по поставкам вооружений

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Украина продолжит переговоры с Германией по вопросу поставок вооружений. Об этом заявил в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой дипломатии Германии Анналеной Бербок, которая находится в Киеве с визитом.

"Мы обсудили вопрос поставок вооружения. Я аргументировал и сообщил о позиции украинской стороны. Прежде всего нам хочется, чтобы сработал именно дипломатический проект (урегулирования в Донбассе - прим. ТАСС) и усилия в "нормандском формате" (Германия, Россия, Украина и Франция) дали результат, - сказал он. - Мы знаем, где и какое оружие можно получить и как его использовать исключительно для защиты своей земли. Мы каждый день работаем и имеем неплохие результаты. И с Германией мы работаем и продолжим диалог".

Кулеба заявил, что общая цель Украины и ФРГ - проведение саммита "нормандского формата". "Мы обсудили динамику дипломатического урегулирования конфликта. Наша совместная цель - это эффективная работа "нормандского формата", проведение саммита лидеров "четверки", - сообщил министр.

"Мы, Украина вместе с Германией, преданы дипломатическому урегулированию этого конфликта, и я благодарен новому правительству за очень активную позицию и попытки вернуть фактически Россию за стол переговоров", - добавил он.

В конце октября Кулеба назвал неприемлемой ситуацию с блокированием ФРГ приобретение Киевом оружия через НАТО и заверил, что Украина работает над снятием ограничений. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал недовольство тем, что Германия воспрепятствовала поставкам вооружений Киеву по линии НАТО. В то же время он выразил уверенность, что Киев вправе покупать такое оружие "на восьмом году войны". Отказ Украине в этом он пояснил тем, что "в некоторых столицах по-прежнему побеждает страх". Кулеба тогда назвал этот отказ политическим.