Экс-госсоветнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 164 лет тюрьмы

БАНГКОК, 17 января. /ТАСС/. Отстраненному от управления страной государственному советнику Мьянмы Аун Сан Су Чжи грозит до 164 лет тюремного заключения, после того, как военные предъявили ей пять новых обвинений в коррупции. Об этом в понедельник сообщила газета The Irrawaddy.

По ее данным, новые обвинения, предъявленные 14 января, связаны с арендой и покупкой вертолета для использования правительством Аун Сан Су Чжи для борьбы со стихийными бедствиями и других нужд. Каждое обвинение в коррупции влечет за собой до 15 лет лишения свободы. Аналогичные пять обвинений также были выдвинуты против президента Вин Мьина. Издание напоминает, что с сентября военные запретили всем пяти адвокатам Аун Сан Су Чжи общаться со СМИ, поэтому информации о ходе судебных слушаний и местонахождении экс-госсоветника нет.

В начале декабря 2021 года Аун Сан Су Чжи была приговорена к двум годам тюремного заключения за разжигание вражды против армии и нарушение правил, связанных с профилактикой коронавируса. 10 января текущего года суд в Мьянме приговорил бывшего госсоветника еще к четырем годам лишения свободы. Ранее ей предъявили ряд других обвинений, в частности в нарушении закона о ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в коррупции.

1 февраля 2021 года мьянманские военные объявили о введении в стране чрезвычайного положения сроком на один год и смещении ее руководства. Представители армии заявили о масштабных фальсификациях на прошедших в ноябре 2020 года парламентских выборах, в ходе которых победила партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию". С начала февраля в стране продолжаются акции протеста против свержения гражданского правительства.