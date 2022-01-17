Кулеба заявил, что ФРГ возглавит в "Крымской платформе" направление "политики непризнания"

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Германия возглавит одно из направлений работы новой переговорной площадки "Крымская платформа", которое будет связано с "политикой непризнания". Об этом заявил в понедельник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой дипломатии ФРГ Анналеной Бербок, которая находится в Киеве с визитом.

"Ранее мы предложили отдельным партнерам Украины возглавить в рамках "Крымской платформы" одно из пяти направлений ее работы. И сегодня я с радостью узнал, что Германия готова стать лидером в "Крымской платформе" по направлению "политики непризнания". Это подтверждение лидерского подхода немецкой дипломатии. Я надеюсь, что таковой она останется и в дальнейшем", - сказал Кулеба.

Бербок никак не прокомментировала это заявление своего украинского коллеги.

23 августа 2021 года в Киеве состоялся форум "Крымской платформы", которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в сентябре 2020 года на Генассамблее ООН. Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".