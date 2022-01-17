Германия предложила Украине услуги своих экспертов по расследованию недавней кибератаки

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Германия и Украина будут сотрудничать в области противодействии угрозам в киберпространстве. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в понедельник в Киеве. Пресс-конференцию транслировал немецкий телеканал Phoenix.

"На фоне кибератаки, произошедшей несколько дней назад, одной из центральных тем было сотрудничество по вопросам кибербезопасности. Мы предложили услуги экспертов Федерального ведомства по безопасности информационной техники (BSI, БСИ) для поддержки и для расследования", - сказала министр, которая совершает визит в столицу Украины.

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила 14 января, что расследует масштабную хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД и Минобразования, которая произошла в ночь на пятницу. Временно было недоступно также приложение госуслуг "Дия". В СБУ утверждают, что на главной странице взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера, при этом содержание сайтов изменено не было, а утечки персональных данных, по предварительной информации, не произошло. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с утверждением о причастности России к этой кибератаке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN сообщил, что Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет.