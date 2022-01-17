Госбюро расследований Украины заявило, что не навязывало Порошенко бесплатного адвоката

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Госбюро расследований (ГБР) Украины опровергло заявление экс-президента Петра Порошенко и его защитников о том, что ему хотели навязать бесплатного адвоката.

"Государственное бюро расследований не привлекало адвоката безвозмездной вторичной правовой помощи для предоставления Петру Порошенко в суде. Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката не соответствует действительности", - сообщила в понедельник пресс-служба ГБР.

В ведомстве выясняют все обстоятельства распространения этой информации.

Порошенко и его адвокаты сегодня в Печерском райсуде Киева заявили, что ему пытались навязать бесплатного защитника от государства. Экс-президент расценил это как навязывание и лишение права на нормальную защиту и пообещал обратиться в суд. Суд Киева после перерыва возобновил заседание об избрании Порошенко меры пресечения. Адвокаты заявили, что экс-президенту не предъявили обвинение и не вручили повестку на заседание.

Бывший украинский лидер является фигурантом уголовного дела о поставках Киеву угля с неподконтрольных территорий Донбасса в 2014-2015 годах. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. По данным СМИ Украины, следствие просит суд арестовать Порошенко с альтернативой залога в 1 млрд гривен (более $35,7 млн).