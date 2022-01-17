СМИ: военные США переправили из Сирии в Ирак колонну автоцистерн с нефтью

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Автоколонна американских сил вывезла в Ирак десятки бензовозов с сирийской нефтью из провинции Хасеке, расположенной на северо-востоке страны. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По его данным, из Хасеке через пропускной пункт "Эль-Валид" американцы переправили на иракскую территорию 60 автоцистерн, в которых перевозили "незаконно добытую" сирийскую нефть. Отмечается, что колонну сопровождали шесть бронированных машин.

Агентство также передает, что, помимо нефти, американские силы переправили десятки единиц военной техники. Колонна, согласно информации агентства, направлялась в сторону американской базы, расположенной на севере Ирака.

3 января американцы перебросили из Сирии в Ирак колонну с танками и военной техникой, в том числе 60 автоцистерн с нефтью и восемь бронеавтомобилей.

Большая часть провинций Хасеке и Ракка, а также восточные районы Дейр-эз-Зора контролируется курдскими формированиями при поддержке США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом регионе. В Дамаске рассматривают вооруженное присутствие США в стране как незаконную оккупацию.