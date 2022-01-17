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Суд в Турции оставил под стражей правозащитника Османа Кавалу

Послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии ранее призвали к освобождению Кавалы

АНКАРА, 17 января. /ТАСС/. Турецкий суд постановил в понедельник оставить под стражей правозащитника Османа Кавалу, сообщил телеканал NTV.

В октябре послы США, Германии, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Швеции, Канады, Норвегии и Новой Зеландии призвали к освобождению Кавалы, после чего президент республики Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД объявить дипломатов персонами нон грата. Позднее дипмиссии этих стран объявили о намерении уважать законы и решения турецкого руководства. После этого кризис был исчерпан.

Кавала был задержан в аэропорту Стамбула 18 октября 2017 года. 1 ноября того же года суд постановил заключить его под стражу за "попытку сменить конституционный строй и сместить действующее правительство". Власти Турции считали правозащитника причастным к акциям протеста, которые проходили в 2013 году.

В феврале нынешнего года стамбульский суд принял решение оправдать и освободить активиста, однако позднее в тот же день прокуратура снова санкционировала его задержание.

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