В Тбилиси заявили, что НАТО не изменит планов по принятию Грузии в альянс

ТБИЛИСИ, 17 января. /ТАСС/. НАТО не собирается менять своей позиции по поводу членства Грузии в альянсе, несмотря на требования России о нерасширении организации на восток. Об этом в понедельник заявил вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани по итогам встречи с постпредами 14 стран НАТО в Брюсселе.

"Важно, что натовские партнеры еще раз озвучили позицию о том, что они едины, и в походах, касающихся членства Грузии в НАТО, ничего не меняется, несмотря на ту острую риторику, которая исходит от Российской Федерации и которая противоречит международным принципам", - приводит пресс-служба МИД слова Залкалиани.

Министр добавил, что на встрече еще раз было заявлено о том, что решение бухарестского саммита НАТО 2008 года о членстве Грузии не будет пересмотрено и "никто не вправе рассматривать тот или иной регион сферой своего влияния".

Вице-премьер Грузии прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе в понедельник. У него запланированы переговоры с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом. Главная тема - предложения РФ о гарантиях безопасности. Визит Залкалиани продлится два дня. Отмечается, что на встрече с постпредами стран НАТО обсуждалась также кибератака на украинские правительственные сайты в ночь на 14 января.

МИД РФ 17 декабря 2021 года опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Они предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.