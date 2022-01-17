В ОПЗЖ считают, что поставки угля из Донбасса могли бы стать шагом Киева навстречу региону

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Поставки на Украину дешевого угля из Донбасса, которые власть пытается вменить в вину главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутату Верховной рады Виктору Медведчуку, на самом деле могли бы стать первым шагом навстречу Донбассу. Об этом заявил в понедельник депутат Рады от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

"Признаки государственной измены можно усмотреть как раз не в том, в чем пытаются обвинить Виктора Медведчука, а в том, что украинская власть закупает уголь за границей по крайне завышенной цене, вместо того чтобы обеспечить страну более дешевым украинским углем с Донбасса. В принципе, поставки дешевого украинского угля с Донбасса могли бы стать первым шагом к реинтеграции этих территорий и возвращению Донбасса в Украину, а Украины в Донбасс", - сказал Бурмич в эфире телеканала UkrLive.

По его мнению, со стороны власти было бы более разумно не фабриковать политически мотивированные уголовные дела против оппонентов, а сделать первый шаг навстречу Донбассу. "Мы же хотим интегрировать Донбасс в Украину, вернуть Украину в Донбасс. Это, я считаю, могло быть первыми шагами такой интеграции и примирения, что будет правильно. Наоборот, то, что запрещают это делать, это как раз и есть измена Родине. К примеру, сейчас поставляется уголь по $320 за тонну, когда в Донбассе можно было брать по $50-60 можно понять, какой ущерб наносится государству в результате всех этих действий", - отметил Бурмич.

Дело о поставках угля

По делу о якобы незаконных поставках угля с неподконтрольных Киеву территорий в конце 2014 года - начале 2015 года проходят глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, экс-президент Петр Порошенко, экс-министр энергетики Владимир Демчишин и бизнесмен Сергей Кузяра. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, сумма, потраченная украинскими госпредприятиями на закупку угля, составляет более 200 млн гривен (около $7,6 млн).

Медведчуку в рамках "угольного дела" предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса Украины "Государственная измена", "Нарушение законов и обычаев войны", "Содействие деятельности террористических организаций". Политик, находящийся в настоящее время под домашним арестом, заявлял, что считает дело сфабрикованным.

В отношении Порошенко возбуждено дело по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации". Сегодня Печерский районный суд Киева рассматривает вопрос о возможном аресте Порошенко как мере пресечения с возможностью выплаты залога в размере 1 млрд гривен (около $35,8 млн по текущему курсу).

12 января фигурант этого дел Кузяра был выпущен из СИЗО под домашний арест. Сегодня же стало известно, что Печерский райсуд Киева объявил в международный розыск Демчишина, который сейчас находится за рубежом, и арестовал его имущество.