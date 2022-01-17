Блинкен обсудил с главой МИД Польши дипломатическое взаимодействие с Россией

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник обсудил по телефону с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау ситуацию вокруг Украины, дипломатическое взаимодействие с Москвой и "сдерживание дальнейшей российской агрессии". Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепартамента.

"Госсекретарь подтвердил твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом беспричинного наращивания военных сил РФ. Они обсудили продолжающееся сотрудничество в следовании [по пути] дипломатии с Москвой и принятие при этом мер для сдерживания дальнейшей российской агрессии", - утверждается в пресс-релизе.

"Госсекретарь выразил признательность за лидерство Польши на восточном фланге НАТО, а также за ее работу в качестве председателя в Организации безопасности и сотрудничества в Европе в этом году. Госсекретарь подчеркнул нашу приверженность трансатлантической безопасности", - добавили в Госдепе.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене.