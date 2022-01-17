В ФРГ сообщили, что дело против беглого банкира Аблязова прекратили летом 2021 года

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Расследование против бывшего руководителя АО "Банк Туран Алем" (БТА Банк) Мухтара Аблязова в Германии было прекращено летом 2021 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в понедельник представитель прокуратуры Мюнхена.

"Производство было прекращено 26.07.2021 по итогам расследования в соответствии со статьей 170, параграфом 2 уголовного кодекса", - заявили в прокуратуре, не приведя дополнительных подробностей.

На прошлой неделе агентство France-Presse со ссылкой на источник в судебных органах писало, что в отношении Аблязова прекращено судебное разбирательство во Франции на основании истечения срока давности по делу о "злоупотреблении доверием и отмывании денег".

Дела против Аблязова

В отношении Аблязова были возбуждены уголовные дела в России, Казахстане и на Украине. Его обвиняли в ряде правонарушений, в том числе в мошенничестве, подделке документов, злоупотреблении полномочиями. В Казахстане Аблязова обвиняют в хищении $7,5 млрд. Дело против него было возбуждено в 2009 году, после чего банкир бежал из страны и был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. В России суд заочно приговорил Аблязова к 15 годам лишения свободы.

В июле 2013 года Аблязов был задержан на территории Франции. Его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу, в сентябре 2015 года после двух с половиной лет судебных разбирательств правительство Франции распорядилось экстрадировать подсудимого в Россию. Защита Аблязова утверждала, что дело против него политически мотивировано, и обратилась в Государственный совет Франции, который отменил решение об экстрадиции.

Казахстан подал жалобу на бывшего банкира в Париже в 2017 году на основании положения Уголовного кодекса Франции, позволяющего судить иностранца, в экстрадиции которого было отказано по политическим мотивам, за преступление или правонарушение, совершенное за пределами Франции.

В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил экс-банкира к пожизненному лишению свободы. Тогда его признали виновным в организации убийства бывшего председателя правления кредитного учреждения Ержана Татишева.

В начале января 2022 года на фоне беспорядков в Казахстане Мухтар Аблязов в интервью агентству Reuters заявил, что "протестующие в Алма-Ате ежедневно спрашивают у него, как действовать". Он также утверждал, что намерен вернуться в Казахстан, чтобы возглавить "временное правительство", если протест "достигнет правильного охвата".