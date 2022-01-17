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Кризис на Украине

Порошенко находится в списке разыскиваемых лиц на Украине

При этом сам экс-президент Украины находится в Печерском районном суде Киева, который избирает ему меру пресечения по делу о госизмене

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Бывший президент Украины Петр Порошенко находится в списке лиц, разыскиваемых на Украине. Об этом свидетельствует данные на сайте украинского МВД.

В разделе "Розыск" размещена анкета Порошенко, где он указан как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования".

В данное время Порошенко находится в Печерском районном суде Киева, который избирает ему меру пресечения по делу о госизмене. Суд удалился в совещательную комнату.

В отношении Порошенко возбуждено дело по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации". Обвинение просит суд избрать меру пресечения в виде ареста с возможностью выплаты залога в размере 1 млрд гривен (около $35,8 млн по текущему курсу). Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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