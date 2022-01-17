Украина ожидает от НАТО конкретных шагов по ее принятию в альянс

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Украина ожидает в ближайшие 10 лет от организации Североатлантического договора (НАТО) конкретных шагов по ее принятию в альянс. Об этом в понедельник заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью немецкому журналу Der Spiegel.

"Нам важно увидеть в течение следующих 10 лет конкретные шаги [со стороны организации] в направлении принятия Украины в число своих членов", - сказала она. Вице-премьер также добавила, что о точной дате вступления страны в НАТО пока говорить не приходится. По утверждению Стефанишиной, "агрессивные устремления" России будут только возрастать и вступление Украины в альянс является решающим средством для их сдерживания.

НАТО на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года приняла политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами альянса", однако отказалась предоставить обеим странам план действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Украина также получила статус партнера организации с расширенными возможностями.

Ранее ряд иностранных политиков и экспертов отмечали, что вступлению Украины в Североатлантический альянс мешает множество причин, в том числе высокий уровень коррупции и стремление европейских членов организации избежать напряженности в отношениях с Россией (для реализации решения о принятии нового участника в НАТО необходимо согласие всех членов альянса).

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.