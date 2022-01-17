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Ситуация на Корейском полуострове

В ООН заявили, что ракетные испытания КНДР вызывают все большую обеспокоенность

По данным организации, такой активности в этой сфере не наблюдалось уже давно

ООН, 17 января. /ТАСС/. Продолжение КНДР ракетных испытаний вызывает все большое беспокойство у ООН, такой активности в этой сфере не наблюдалось уже давно. Об этом заявил в понедельник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

"Это вызывает все большую обеспокоенность. В последнее время редко случалось, чтобы мы видели так много запусков ракет КНДР. Это еще раз напоминает нам о том, что и КНДР, и другие заинтересованные стороны должны сесть за стол переговоров. В ООН хотели бы видеть денуклеаризацию Корейского полуострова в долгосрочном плане, а в краткосрочном - снижение напряженности", - сказал он.

Как ранее сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), КНДР в понедельник произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. По данным КНШ, запуск был произведен из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.

Это уже четвертый запуск, осуществленный КНДР с начала года.

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КНДРСитуация на Корейском полуострове
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