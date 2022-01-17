Эрдоган ожидает конкретных мер от Албании в борьбе против организации ФЕТО

ЗАГРЕБ, 17 января. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает от властей Албании более конкретных мер по борьбе против "террористической организации фетхуллахистов" (ФЕТО). В понедельник состоялись переговоры турецкого лидера с премьер-министром Албании Эди Рамой.

"Мы обсудили борьбу против террористической организации ФЕТО, которая в 2016 году осуществила неудачную попытку государственного переворота, направленного против нашей демократии <...>, - приводит слова турецкого президента северомакедонский портал a1on.mk. - Фактом является то, что ячейка [ФЕТО] нашла свое место в дружественной и братской [нам] Албании, это глубоко ранит наш народ. Наше ожидание в том, что вы предпримете более конкретные шаги против ФЕТО в Албании".

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним ФЕТО.