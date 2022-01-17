Белый дом осудил атаку йеменских хуситов на Абу-Даби

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Власти США осуждают недавнюю атаку беспилотников на Абу-Даби, которую осуществили мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом заявил в понедельник помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на Абу-Даби, [столицу] ОАЭ, в результате которой погибли три <...> мирных жителя. Хуситы взяли на себя ответственность за это нападение, и мы будем работать с ОАЭ и международными партнерами над привлечением их к ответственности", - говорится в письменном заявлении Салливана.

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, по последним данным, три человека погибли, шестеро получили ранения.

Как позднее сообщил телеканал "Аль-Маядин", официальный представитель ВС мятежников генерал Яхья Сариа заявил, что хуситы использовали при осуществлении атаки на территорию Объединенных Арабских Эмиратов пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. По его словам, целями ударов во время операции под кодовым названием "Ураган Йемена" стали аэропорты Дубая и Абу-Даби, а также нефтеперерабатывающий завод в промышленной зоне Эль-Мусаффах (Абу-Даби) и ряд других объектов.