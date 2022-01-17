Представитель делегации Киева в контактной группе уволился по собственному желанию

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович уволился с этой должности по собственному желанию. Об этом сообщил в понедельник "4 канал" со ссылкой на комментарий Арестовича.

"По его словам, уволился по собственному желанию, а на следующей встрече контактной группы по Донбассу его уже не будет. Арестович подчеркнул, что "информация пока неофициальная" и ушел он по "личным причинам", - говорится в сообщении, размещенном на странице телеканала в Facebook.

Сообщается, что Арестович также уволился с должности внештатного советника главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Арестович родился 3 августа 1975 года в Грузии. По информации украинских СМИ, с 1999 по 2005 год он работал в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, которое в то время возглавлял нынешний глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко.

В октябре 2020 года стало известно о назначении Арестовича советником украинской делегации в rонтактной группе, он выполнял функции пресс-секретаря делегации. На этой должности он сделал немало неоднозначных и провокационных заявлений, касающихся Донбасса и РФ. В частности, Арестович допускал силовой захват Донбасса украинскими военными за несколько дней.