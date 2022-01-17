В Ереване заявили, что ожидают предметных переговоров с Анкарой по нормализации отношений

ЕРЕВАН, 17 января. /ТАСС/. Спецпредставитель Армении Рубен Рубинян заявил, что Ереван ожидает более предметного обсуждения с Турцией возможности нормализации двусторонних отношений.

"Ереван ожидает, что на следующей встрече будут более предметные переговоры с Анкарой. Если повестка будет достаточно серьезной и предметной, то можно подумать о разных встречах или форматах их проведения. Но я считаю преждевременным говорить на эту тему", - заявил Рубинян в интервью "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

По его словам, Ереван заинтересован в проведении содержательных переговоров. "Несодержательные переговоры могут просто создать имитацию, а мы заинтересованы в решении реальных проблем. И реальная проблема в первую очередь - это открытие границы. Во-вторых, установление дипломатических отношений. Мы делаем все возможное, чтобы процесс был содержательным, рассчитываем на такой же подход и от турецкой стороны", - подчеркнул он.

Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. В 2009 году в Цюрихе главы МИД двух государств подписали протоколы об установлении дипотношений и о принципах взаимоотношений, однако эти документы не были ратифицированы сторонами. 1 марта 2018 года Армения объявила об аннулировании протоколов. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей по вопросам урегулирования. От Анкары эту должность занял бывший посол Турции в США Сердар Кылыч, а от Еревана - заместитель председателя парламента Рубен Рубинян. Их первая встреча прошла 14 января в Москве.