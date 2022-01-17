В МИД Великобритании осудили атаку йеменских хуситов на Абу-Даби

ТАСС, 17 января. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс осуждает недавнюю атаку беспилотников на Абу-Даби, которую осуществили мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах".

"Я самым решительным образом осуждаю террористические нападения хуситов на Объединенные Арабские Эмираты", - заявила Трасс в понедельник на своей странице в Twitter.

В понедельник атаке беспилотников подверглись объекты Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов ADNOC пожара, по последним данным, четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

Официальный представитель ВС "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил вечером в понедельник, что в этой вылазке были задействованы пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.