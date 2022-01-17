Вынесение решения суда о мере пресечения Порошенко отложили до 19 января

КИЕВ, 17 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева 19 января продолжит заседание, на котором планирует объявить о мере пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко. Соответствующее решение инстанция вынесла в понедельник вечером, сообщил телеканал "Прямой".

По его информации, заседание перенесли на 14:00 по местному времени (15:00 мск) 19 января.

Заседание суда длилось в понедельник около 11 часов, из них пять последних судья находился в совещательной комнате для вынесения вердикта.

Ранее украинские прокуроры просили арестовать экс-президента на два месяца с альтернативой внесения залога в 35,8 млн долларов. Кроме того, прокуратура просила суд обязать Порошенко сдать все паспорта и предписать ему носить электронный браслет в случае, если будет внесен залог. Адвокаты Порошенко назвали все выдвинутые против экс-президента обвинения незаконными и обратились к суду с просьбой не избирать Порошенко меру пресечения. Все это время сторонники пятого президента страны проводили акцию в его поддержку у стен суда.

После того как стало известно о переносе заседания, Порошенко выступил перед собравшимися и назвал 17 января датой "конца бестолковой популистской эпохи" действующего президента Владимира Зеленского, заявив, что сценарий власти по его аресту "сорвался".

Бывший украинский лидер является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014-2015 гг. Дело возбуждено по статьям "Финансирование терроризма", "Государственная измена" и "Создание террористической организации" Уголовного кодекса Украины. Порошенко грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее. 17 января Порошенко прибыл в Киев авиарейсом из Варшавы.