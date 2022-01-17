СМИ: жертвами ударов аравийской коалиции по столице Йемена стали четыре человека

КАИР, 17 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли и свыше пяти получили ранения в понедельник в результате ударов аравийской коалиции по йеменской столице Сане. Такие данные привел телеканал "Аль-Масира".

По его информации, атакам с воздуха подверглась западная окраина удерживаемого мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" города. Как отмечает телеканал, на месте бомбежек под руинами одного из домов в квартале Эль-Либи могут находиться люди. Там работают спасательные бригады, которые пытаются найти выживших.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция начала некоторое время назад наносить интенсивные удары по Сане, после того как днем хуситы напали на территорию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Ранее сообщалось, что атаке беспилотников там подверглась инфраструктура Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), а также строительная площадка в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. Как проинформировала позднее полиция, в результате взрывов и пожаров на объекте ADNOC погибли три человека, в том числе пакистанец и два гражданина Индии, шестеро пострадали.

Официальный представитель ВС "Ансар Аллах" генерал Яхья Сариа заявил в понедельник вечером, что при совершении этой вылазки было задействовано пять баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников. Он также утверждал, что целью обстрелов была и воздушная гавань Дубая, призвав зарубежные компании, иностранных граждан и жителей ОАЭ не приближаться к жизненно важным объектам для их же безопасности.