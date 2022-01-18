СМИ: глава МИД ОАЭ попросил США вернуть йеменских хуситов в список террористов

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора попросил госсекретаря США Энтони Блинкена вернуть движение йеменских мятежников-хуситов "Ансар Аллах" в американский список террористических организаций. Об этом сообщил со ссылкой на источник в ОАЭ интернет-портал Axios.

"Во время разговора <...> обсуждалась идея повторного внесения хуситов [в упомянутый перечень] в связи с их текущими действиями. <...> [Предпринятая в понедельник] последняя атака на гражданские объекты в Абу-Даби и захват хуситами [в начале января] судна, шедшего под флагом ОАЭ, явно подпадают под эту категорию", - приводит Axios слова чиновника.

В феврале прошлого года США исключили движение "Ансар Аллах" из своего списка террористических организаций. Как подчеркнули тогда в Госдепартаменте, такое решение было принято исключительно из гуманитарных соображений.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Затяжной конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения республики - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.