Замглавы дипломатии ЕС заявил, что приехал в Москву обсудить европейскую безопасность

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Энрике Мора находится в Москве, где намерен обсудить отношения между Россией и ЕС, вопросы внешней политики и европейскую безопасность. Об этом он сам сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"[Нахожусь] в Москве с целью проведения переговоров с российскими коллегами. В повестке дня будут двусторонние отношения между ЕС и Россией, вопросы внешней политики и архитектура европейской безопасности. Принципы, подтвержденные министрами иностранных дел ЕС в прошлую пятницу в Бресте, лежат в основе позиции сообщества", - написал Мора.

Ранее Жозеп Боррель, выступая в комиссии Европарламента по иностранным делам, заявил, что изменение архитектуры европейской безопасности могло бы принести выгоду всем сторонам. Он также подчеркнул, что европейская безопасность не должна обсуждаться без участия ЕС.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались эти инициативы.