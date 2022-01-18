Израиль успешно провел летные испытания системы ПРО "Хец-3"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Министерство обороны Израиля сообщило о проведении во вторник успешных летных испытаний системы противоракетной обороны (ПРО) "Хец-3" ("Стрела-3"). Соответствующее заявление распространила пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Сегодня Управление по противоракетной обороне Израиля и Управление оборонных исследований и разработок Министерства обороны Израиля совместно с Агентством по ПРО США и Армией обороны Израиля провели успешные летные испытания оружейной системы "Хец" ("Стрела") и ракет-перехватчиков "Хец-3", предназначенных для перехвата баллистических ракет за пределами земной атмосферы. Испытания проводились на полигоне в центральной части Израиля", - говорится в заявлении.

"Радары оружейной системы обнаружили цель и передали данные в систему управления, которая проанализировала информацию и разработала план обороны. После этого две ракеты-перехватчика "Хец-3" были запущены к цели и успешно выполнили задачу", - добавили в министерстве.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отметил во вторник, что "высоко оценивает успешные результаты летных испытаний" системы "Хец-3". "С каждым шагом мы обеспечиваем Государство Израиль возможностями для защиты от развивающихся угроз. Эти системы дают Израилю свободу стратегического маневра", - продолжил министр, чьи высказывания распространила пресс-служба оборонного ведомства.

Многоуровневая система противоракетной обороны Израиля состоит из четырех элементов: "Железный купол", "Праща Давида", "Хец-2" и "Хец-3". Система ПРО "Хец" перехватывает баллистические ракеты и ракеты большой дальности, установка "Праща Давида" - ракеты от малой до средней дальности, а система ПВО "Железный купол" - ракеты малой дальности и минометные снаряды.

Комплекс "Хец-2" предназначен для перехвата баллистических ракет с дальностью полета до 3 000 км, а "Хец-3" - для поражения ракет в безвоздушном пространстве на расстоянии от 400 до 2 500 км и высоте до 100 км. Система "Хец-2" была поставлена на вооружение Армии обороны Израиля в 2000 году, о ее первом боевом применении сообщалось в марте 2017 года. Первый противоракетный комплекс "Хец-3" был передан на вооружение ВВС Израиля в январе 2017 года.