МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Белорусские пограничники с применением оружия задержали нарушителей на границе с Украиной, один военнослужащий пострадал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

"Сегодня ночью в пограничной полосе вблизи границы с Украиной белорусский пограничный наряд зафиксировал автомобиль "Aуди", который ехал в направлении государственной границы вне автомобильных дорог", - говорится в сообщении ведомства. При этом пограничники подали знак остановить транспортное средство, однако водитель намеренно не выполнил законные требования. "При попытке скрыться он совершил наезд на военнослужащего органов пограничной службы", - отмечает ведомство.

Военнослужащему оказана медицинская помощь в Пинской центральной районной больнице (Брестская область). Отмечается, что в целях недопущения противоправных действий "пограничным нарядом применено табельное оружие - произведены предупредительные выстрелы в воздух и по колесам автомобиля".

"Злоумышленники пытались скрыться, но были задержаны. Нарушителями оказались двое граждан Беларуси", - говорится в сообщении. По данным ГПК, в настоящее время продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств. "На фоне продолжающейся напряженности и попыток провокаций на границе при возникновении ситуаций, угрожающих жизни военнослужащих, пограничники могут и будут применять оружие незамедлительно, в том числе открывать огонь на поражение", - напомнили в ведомстве.