Россия и Израиль согласовывают дату визита Лаврова

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новая дата визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Израиль согласовывается. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Новая дата еще не согласована, - сказал он. - Мы сейчас смотрим, и наш министр [иностранных дел Яир Лапид] был в карантине, ждем".

Лавров должен был посетить Израиль в рамках рабочего турне по странам Ближнего Востока и Северной Африки в декабре прошлого года, однако эта поездка не состоялась. Позднее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что в ходе телефонного разговора Лавров и министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид договорились встретиться как можно скорее с учетом эпидемической ситуации.

Бен Цви также сообщил, что даты предстоящего визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Израиль находятся в проработке. "Был запланирован и до сих пор планируется визит господина Володина в Израиль, мы сейчас согласовываем новую дату, - сказал он. - Визит должен был состояться в конце ноября, но вдруг сильно поднялась заболеваемость в Израиле, не было смысла рисковать".

Посол добавил, что председатель парламента Израиля Мики Леви общался по телефону со спикером российского парламента. "Они будут напрямую договариваться. Господин Володин также пригласил нашего председателя в Россию, будем надеяться, что это произойдет", - отметил Бен Цви.

Также он сообщил, что дата визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Россию и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на данный момент прорабатываются. "Есть приглашение Путина нашему премьер-министру посетить Россию, Санкт-Петербург, мы будем работать над этими датами, - сказал он. - Мы еще не знаем, будет ли встреча лидеров на ПМЭФ, он был приглашен в Санкт-Петербург, но будет ли это на форуме, мы еще не знаем".