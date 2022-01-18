{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и Израиль согласовывают дату визита Лаврова

Глава МИД России должен был посетить Израиль в рамках рабочего турне по странам Ближнего Востока и Северной Африки в декабре прошлого года

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Новая дата визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Израиль согласовывается. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Новая дата еще не согласована, - сказал он. - Мы сейчас смотрим, и наш министр [иностранных дел Яир Лапид] был в карантине, ждем".

Лавров должен был посетить Израиль в рамках рабочего турне по странам Ближнего Востока и Северной Африки в декабре прошлого года, однако эта поездка не состоялась. Позднее пресс-служба МИД Израиля сообщила, что в ходе телефонного разговора Лавров и министр иностранных дел еврейского государства Яир Лапид договорились встретиться как можно скорее с учетом эпидемической ситуации.

Бен Цви также сообщил, что даты предстоящего визита спикера Госдумы Вячеслава Володина в Израиль находятся в проработке. "Был запланирован и до сих пор планируется визит господина Володина в Израиль, мы сейчас согласовываем новую дату, - сказал он. - Визит должен был состояться в конце ноября, но вдруг сильно поднялась заболеваемость в Израиле, не было смысла рисковать".

Посол добавил, что председатель парламента Израиля Мики Леви общался по телефону со спикером российского парламента. "Они будут напрямую договариваться. Господин Володин также пригласил нашего председателя в Россию, будем надеяться, что это произойдет", - отметил Бен Цви.

Также он сообщил, что дата визита премьер-министра Израиля Нафтали Беннета в Россию и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на данный момент прорабатываются. "Есть приглашение Путина нашему премьер-министру посетить Россию, Санкт-Петербург, мы будем работать над этими датами, - сказал он. - Мы еще не знаем, будет ли встреча лидеров на ПМЭФ, он был приглашен в Санкт-Петербург, но будет ли это на форуме, мы еще не знаем".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичЛавров, Сергей ВикторовичРоссияИзраиль
Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность "вторжения" РФ на Украину
Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность "вторжения" РФ на Украину
Читать полностью