Посол в РФ: вопрос встречи Патрушева с коллегами из США и Израиля остается в повестке

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Вопрос организации переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с его коллегами из США и Израиля остается на повестке дня. Об этом заявил ТАСС во вторник посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

"Это все еще в повестке", - сказал он.

"Это всегда положительно, потому что это все главные игроки региона, они должны между собой общаться", - подчеркнул посол.

По его словам, каких-либо конкретных сроков переговоров пока нет.

В сентябре прошлого года заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что организация трехсторонних переговоров секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с его коллегами из США и Израиля находится на рассмотрении, дата мероприятия пока не определена.

В июне 2019 года Патрушев, а также бывший на тот момент советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон и занимавший тогда пост главы Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат впервые в трехстороннем формате обсуждали ситуацию в Сирии.