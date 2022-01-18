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Бербок заявила, что Германия нуждается в России для преодоления климатического кризиса

Германия нуждается в России для преодоления климатического кризиса - глава МИД ФРГ.

Многие норвежские СМИ решили не транслировать в прямом эфире выступление Брейвика в суде
Сайт газеты Dagbladet ведет трансляцию, периодически отключая звук
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