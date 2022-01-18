Госдеп подтвердил, что Блинкен посетит Киев 19 января

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Государственный департамент США подтвердил, что госсекретарь Энтони Блинкен посетит Киев в среду и проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Соответствующее сообщение во вторник опубликовано на сайте американского ведомства.

"Госсекретарь Блинкен посетит Киев и Берлин 18-20 января. 19 января он начнет свой визит в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы укрепить приверженность США суверенитету Украины и ее территориальной целостности", - сказано в сообщении.

20 января глава американской дипломатии посетит Берлин, где обсудит "совместные усилия по сдерживанию российской агрессии против Украины, включая готовность союзников и партнеров нанести России серьезные экономические потери и вызвать для нее масштабные последствия". Глава МИД ФРГ Анналена Бербок и Энтони Блинкен проведут встречу.

Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что Энтони Блинкен в среду посетит с визитом Украину. По его информации, в ходе визита ожидается обсуждение вопросов безопасности Украины, предоставления стране дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в отношении РФ.