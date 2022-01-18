Премьер Израиля хочет, чтобы к "Авраамовым соглашениям" присоединилось больше стран

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Израиль нацелен на то, чтобы еще больше стран Ближнего Востока и Африки присоединились к "Авраамовым соглашениям" о нормализации отношений с еврейским государством, и видит в Объединенных Арабских Эмиратах ОАЭ свои "ворота на Восток". С таким заявлением выступил во вторник глава израильского кабмина Нафтали Беннет в ходе онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня".

"Мы хотим, чтобы еще больше стран присоединились к "Авраамовым соглашениям". Я вижу в ОАЭ наши ворота на Восток", - сказал премьер, отметив также важность улучшения двусторонних отношений с рядом стран Африки.

15 сентября 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехстороннюю сделку назвали на Западе "Авраамовыми соглашениями". Затем о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.