СМИ: захвативший синагогу в Техасе британец был известен спецслужбам

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Британец Малик Фейсал Акрам, 15 января захвативший заложников в техасской синагоге, был известен британской службе контрразведки МI-5. Об этом сообщила во вторник вещательная корпорации Би-би-си.

По ее данным, в конце 2020 года МI-5 проводила негласное расследование в отношении Акрама, который привлек внимание спецслужб, однако ее сотрудники пришли к выводу, что он не представляет угрозы для окружающих. Две недели назад он смог покинуть территорию Великобритании, отправившись в США, где приобрел оружие и совершил теракт.

В минувшую субботу 44-летний британец во время службы захватил в заложники четырех человек в синагоге Колливилля (штат Техас), в том числе раввина. После многочасовых переговоров Акрама застрелили полицейские, заложники не пострадали. Как заявлял телеканалу CNN неназванный представитель властей, преступник называл сестрой осужденную за терроризм уроженку Пакистана Аафии Сиддикки и требовал освободить ее. Адвокат осужденной Марва Элибиалли заявила телекомпании CNN, что человек, захвативший заложников в синагоге, не является братом ее подзащитной.

В воскресенье полиция Манчестера задержала двух подростков, подозреваемых в причастности к захвату заложников в Техасе. Президент США Джо Байден и глава британского МИД Лиз Трасс назвали события в Колливилле терактом. Британские власти оказывают коллегам из США содействие в расследования обстоятельств произошедшего.