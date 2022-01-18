Власти Лондона хотят значительно расширить платную зону для владельцев старых автомобилей

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Власти Лондона намерены значительно расширить зону взимания сбора за пользование старыми и дизельными автомобилями с целью сократить на 27% такие поездки в Лондоне, чтобы помочь городу достичь нулевых выбросов углерода к 2030 году. Об этом сообщает во вторник газета Financial Times.

С октября прошлого года такие сборы - £12,5 (1,3 тыс. рублей) в день - взимаются в Зоне сверхнизких выбросов (Ultra-low emission zone, Ulez) в Лондоне в пределах Северной и Южной кольцевых автодорог, условного аналога московского Третьего транспортного кольца, на площади 380 кв. км. Сбор распространяется на машины с бензиновыми двигателями, которые не соответствуют введенному в 2005 году стандарту Euro 4, и автомобили с дизельными двигателями ниже стандарта Euro 6, запущенного в 2015 году.

После реализации нынешних планов лондонского мэра Садика Хана, возможно, к маю 2024 года подобная плата будет взиматься на вчетверо большей территории всего Большого Лондона с населением 9 млн человек, включающего 32 района и лондонский Сити. Согласно другому предложению мэра в отчете, направленном во вторник на рассмотрение компании Transport for London (TfL), в дополнение к сборам в Ulez может взиматься "небольшая" ежедневная плата в Большом Лондоне за "все транспортные средства, кроме самых экологически чистых". Эти же меры могут действовать и по отдельности. Еще одной опцией может стать новая плата за въезд в город со всех транспортных средств, не зарегистрированных в нем.

Любой из вариантов, как отмечает издание, представляет собой самые радикальные меры, когда-либо принятые в мировых столицах. По словам мэра, его миссия заключается в том, чтобы подтолкнуть водителей к использованию электромобилей, общественному транспорту, ходьбе или езде на велосипеде.

"Мы слишком часто видели, как меры по борьбе с загрязнением воздуха и чрезвычайной климатической ситуацией откладывались по всему миру, потому что считались слишком сложными или политически неудобными, но я не хочу откладывать шаги, которые мы можем принять здесь, в Лондоне", - подчеркнул Хан в обращении к транспортникам. Ранее мэр-лейборист, который сам в прошлом пострадал от неблагоприятной экологической ситуации и, по его признанию, страдает астмой, пообещал превратить британскую столицу в город с нулевым показателем выброса "быстрее, чем это сделают в любом схожем по размеру городе".

При этом в британской столице сохраняется плата за въезд в центр города, введенная 18 лет назад. Она составляет £15 (1,56 тыс. рублей) в день. Таким образом, за поездку в центр Лондона на старом или дизельном автомобиле придется выложить £27,5 (2,86 тыс. рублей).