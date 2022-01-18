Политический директор дипслужбы ЕС назвал интересной встречу с Рябковым

ТАСС, 18 января. Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель ее генерального секретаря Энрике Мора обсудил с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым архитектуру европейской безопасности, выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и переговоры по Венесуэле. Об этом он сам сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Очень интересная встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым по вопросам архитектуры европейской безопасности, СВПД и переговоров по Венесуэле", - говорится в сообщении.

Мора также отметил важность продолжения решения "этих и других вопросов внешней политики".