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Политический директор дипслужбы ЕС назвал интересной встречу с Рябковым

Энрике Мора также отметил важность продолжения решения вопросов внешней политики

ТАСС, 18 января. Политический директор внешнеполитической службы Евросоюза, заместитель ее генерального секретаря Энрике Мора обсудил с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым архитектуру европейской безопасности, выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и переговоры по Венесуэле. Об этом он сам сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Очень интересная встреча с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым по вопросам архитектуры европейской безопасности, СВПД и переговоров по Венесуэле", - говорится в сообщении.

Мора также отметил важность продолжения решения "этих и других вопросов внешней политики".

Теги
РоссияРябков, Сергей Алексеевич
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