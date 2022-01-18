В Каталонии призвали власти Испании создать комиссию по расследованию терактов 2017 года

МАДРИД, 18 января. /ТАСС/. Власти Каталонии призвали центральное правительство создать в парламенте Испании комиссию по расследованию ситуации с терактами, осуществленными в регионе в августе 2017 года. Об этом заявила во вторник официальный представитель кабинета министров автономного сообщества Патрисия Плаха.

Просьба руководства Каталонии последовала за утверждениями, сделанными бывшим инспектором полиции Хосе Мануэлем Вильарехо, который проходит в Испании по нескольким делам и занимался записью разговоров с высокопоставленными политиками и бизнесменами. В частности, по данным местных СМИ, Вильарехо утверждал, что теракты в Каталонии 2017 года стали "серьезной ошибкой" экс-директора Национального разведывательного центра Испании Феликса Санса Рольдана, который, по мнению Вильарехо, "просчитался с последствиями того, чтобы немного напугать Каталонию".

"Правительство [Каталонии] требует создания комиссии по расследованию терактов 2017 года", - сказала Плаха. Она также заявила, что региональное руководство хочет, чтобы стало известно о том, какие меры были приняты для выяснения того, насколько правдивы утверждения Вильарехо.

17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, около 140 пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В прошлом году суд Испании приговорил к срокам до 53 лет лишения свободы членов ячейки, обвиняемых в причастности к совершению терактов в Каталонии.