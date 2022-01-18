Премьер Израиля считает, что палестинцы должны сделать выбор между террором и процветанием

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Палестинской стороне предстоит сделать "большой выбор" между продолжением поддержки террора против израильтян и миром с последующим процветанием. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет в ходе онлайн-дискуссии "Давосская повестка дня".

"Палестинцам предстоит большой выбор между поддержкой террора и терроризмом и путем мира и процветания", - сказал глава израильского кабмина. Беннет подчеркнул, что "хочет внести ясность" в отношении того, что он "не сделает ничего, что могло бы поставить под угрозу безопасность Израиля или ослабить его возможности по самозащите". Премьер указал, что считает, что "наиболее устойчивый путь достичь стабильности" в отношениях с палестинцами "лежит через бизнес, экономику, рабочие места" для палестинских рабочих в Израиле.

"Выданы разрешения на работу [в Израиле] для 10 000 жителей сектора Газа, сейчас я думаю, как увеличить эту квоту" - продолжил Беннет. "В Палестинской автономии (на Западном берегу реки Иордан - прим ТАСС.) у десятков тысяч палестинцев есть такие разрешения на работу, и мы все время увеличиваем это (количество разрешений - прим. ТАСС)", - добавил он.

С момента прихода к власти в еврейском государстве 13 июня Беннет его правительство начало проводить политику на усиление сотрудничества с палестинцами по вопросам экономики и безопасности. Кроме того, министр обороны Израиля Бени Ганц дважды по своей инициативе и с ведома премьера за это время встречался с палестинским лидером Махмудом Аббасом - в городе Рамалла на Западном берегу и в доме главы минобороны в израильском городе Рош-ха-Аин. В сентябре прошлого года, комментируя первую встречу Ганца и Аббаса, Беннет, затронувший вопрос о перспективах возобновления прямых мирных переговоров между сторонами, выразил мнение, что "в данный момент это не актуально". Последние прямые переговоры между израильтянами и палестинцами по урегулированию длящегося десятилетиями конфликта завершились провалом в апреле 2014 года, с тех пор контакты по мирному процессу между участниками противостояния не ведутся.

В секторе Газа с 2007 года у власти находится радикальное палестинское движение ХАМАС. 21 мая 2021 года вступил в силу режим прекращения огня между еврейским государством и группировками в Газе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек.