СМИ: основатель итальянского Движения "5 звезд" попал под следствие

РИМ, 18 января. /ТАСС/. Основатель итальянского Движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию, блогер и бывший комик Беппе Грилло стал фигурантом расследования прокуратуры Милана. Об этом во вторник сообщило агентство ANSA.

По его данным, он подозревается в торговле влиянием в связи с заключением в 2018-2019 годах рекламных контрактов на сумму около €120 тыс. в год между его блогом Beppegrillo.it и судоходной компанией Moby Spa, принадлежащей Винченцо Онорато, который также находится под следствием. Кроме того, Moby Spa находится под следствием по делу о банкротстве, отмечает ANSA.

Полиция проводит обыски по данному делу в Милане.