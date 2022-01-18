Блинкен и Кулеба обсудят помощь США Украине, а также "сдерживание России"

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду в Киеве обсудят американскую помощь Киеву, сотрудничество в сфере безопасности, а также пакет мер по "сдерживанию России". Об этом во вторник сообщило внешнеполитическое ведомство Украины в Facebook.

"Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры относительно дальнейшего воплощения комплексного пакета [мер] сдерживания России, практической поддержки Украины со стороны США, относительно активных дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта, относительно широкого спектра вопросов стратегического партнерства Украины и США в области безопасности, в торговой, инвестиционной и других сферах", - говорится в сообщении. Отмечается, что Блинкен прилетит в Киев 19 января по приглашению Кулебы. "Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии", - добавили в МИД.

В связи с приездом госсекретаря США Управление государственной охраны Украины на своей странице в Facebook сообщило о временных ограничениях дорожного движения в центральной части Киева, а также на некоторых улицах в других районах.

Ранее во вторник о визите Блинкена проинформировал Госдепартамент. В сообщении отмечалось, что визит состоится 18-20 января и у госсекретаря также запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.