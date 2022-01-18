В Лондоне отрицают, что ФРГ закрыла небо для британских самолетов с оружием для Украины

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Правительство Германии не отказывало Великобритании в использовании воздушного пространства ФРГ для доставки вооружений на Украину. Об этом заявил во вторник британским СМИ официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

"Неверно говорить о том, что Германия отказалась предоставлять доступ к своему воздушному пространству, - заявил сотрудник премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters. - Я не буду обсуждать домыслы по поводу причин, которыми обусловлен выбор маршрутов военных самолетов".

Ранее сразу несколько западных СМИ, специализирующихся на военной тематике, обратили внимание на то, что британские военно-транспортные самолеты C-17 Globemaster, которые за последние сутки совершили несколько рейсов на Украину, облетают территорию ФРГ, выбирая более длинный маршрут над Данией и Польшей. Высказывались предположения о том, что это может быть связано с позицией Германии, выступающей против поставок вооружений Киеву. Ранее в Минобороны ФРГ заявили газете Bild, что Лондон не обращался к Берлину с запросом на использование воздушного пространства Германии.

В понедельник министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что королевство подготовило новый пакет помощи Киеву, призванный увеличить обороноспособность Украины. По его словам, речь идет о поставках легкого противотанкового вооружения для оборонных целей из-за ситуации с якобы имеющей место концентрацией российских войск у границ Украины. Уоллес утверждал, что речь идет о вооружениях с малым радиусом действия, которые не имеют стратегического значения и не представляют угрозы для РФ. Он также подтвердил, что вместе с вооружениями Лондон направляет на Украину небольшую группу военнослужащих, которые проведут необходимый инструктаж для украинских солдат и офицеров, а затем вернутся в королевство.

Украинские СМИ предполагают, что Лондон поставил Киеву разработанные в Швеции легкие противотанковые комплексы NLAW, использующие управляемые ракеты с максимальной дальностью поражения в 1 км.

Позиция РФ

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, осуществление поставок оружия Киеву странами НАТО "чрезвычайно опасно" и "не способствует снижению напряженности".

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом он не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.