Киберполиция Украины приняла участие в международной операции против мошенников

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Международная операция Overlord, в которой приняли участие украинские специалисты, позволила заблокировать сеть, использовавшуюся киберпреступниками в 10 странах мира. Об этом во вторник сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

"Офисом генерального прокурора совместно с департаментом киберполиции, главным следственным управлением Национальной полиции и иностранными коллегами - сотрудниками правоохранительных органов Германии, Нидерландов, Канады, Чехии, Франции, Венгрии, Латвии, Великобритании и США - под руководством Европола и Евроюста заблокирована работа VPN-сети, которую использовали киберпреступники для атак вирусами-шифровальщиками", - говорится в сообщении.

В ходе международной операции правоохранители получили доступ к 15 серверам в 10 странах, в том числе на Украине, на которых размещался VPN-сервис. Утверждается, что этот сервис предлагал услуги на основе технологии OpenVPN и 2048-битного шифрования для маскировки IP-адресов и анонимности в интернете.

По информации офиса генпрокурора, сервис пользовался популярностью среди киберпреступников. В частности, на территории Германии установлено более 150 фактов заражения вирусом-шифровальщиком, который распространялся с использованием этого VPN-сервиса. Потерпевшие заплатили хакерам около 60 млн евро выкупа. По результатам операции инфраструктура сети, которая использовалась в киберпреступлениях, заблокирована. Правоохранители устанавливают причастных к атакам с использованием этого сервиса.