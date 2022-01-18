Координатор от ОБСЕ подтвердила готовность к открытию двух КПП в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 января. /ТАСС/. Координатор от ОБСЕ в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Шарлотта Реландер посетила подготовленные к открытию контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии соприкосновения в районах городов Золотое и Счастье и подтвердила их готовность к работе.

"Мы понимаем, что пункты пропуска, безусловно, очень важны для людей, и мы ждем, чтобы стороны [переговорного процесса] нашли и приняли это решение (открыть КПВВ - прим. ТАСС). Что касается конкретно инфраструктуры, которую я увидела, я могу сказать, что, на мой взгляд, да, она готова для открытия", - приводит во вторник слова Реландер агентство Луганскинформцентр.

Как отметила координатор, "вопрос открытия новых КПВВ обсуждается на переговорах гуманитарной подгруппы, однако решения должны принять непосредственно стороны переговорного процесса".

Шарлотта Реландер была назначена координатором от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе летом 2021 года. В понедельник она впервые прибыла в Луганскую народную республику (ЛНР), чтобы ознакомиться с гуманитарной обстановкой.

На линии соприкосновения в Луганской области действует лишь один пункт пропуска - в населенном пункте Станица Луганская. Договоренности о создании двух новых пунктов пропуска через линию соприкосновения в районах городов Счастье и Золотое были достигнуты представителями ЛНР и Украины в марте 2020 года, работы по оборудованию КПП начались в июле. Украинская сторона, не согласовав с ЛНР ряд ключевых вопросов функционирования пунктов пропуска, 10 ноября в одностороннем порядке заявила об открытии обоих КПП. Луганск назвал данные действия провокацией.