МВД Белоруссии признало еще две группы граждан экстремистскими формированиями

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. МВД Белоруссии признал экстремистскими формированиями группы граждан, объединившихся посредством закрытых Telegram-групп "Голос витебских дворов" и "Два мушкетера и красотка". Решение о признании этих групп граждан экстремистскими формированиями принято МВД во вторник.

"Группы граждан, объединившиеся посредством закрытых Telegram-групп "Голос витебских дворов", "Два мушкетера и красотка", осуществляют экстремистскую деятельность", - говорится в решении МВД.

Закрытые властями интернет-ресурсы включены в размещенный на сайте министерства перечень организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности.

В МВД ранее обратили внимание на то, что действия создателей, руководителей указанного экстремистского формирования, а также его участников образуют состав преступления, предусмотренного ст. 361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, за которое предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы. Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД ранее подчеркивало, что "подписка на указанные ресурсы является основанием для проведения следственных действий, в том числе обыска, и дачи правовой оценки каждому подписчику".

Ранее МВД и КГБ Белоруссии признали экстремистскими формированиями около 30 движений и интернет-ресурсов.