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Ситуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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Минтранс Белоруссии сообщил, что ICAO приняла позицию Минска по поводу самолета Ryanair

Запись самописцев самолета о принятии решения следовать в Минск не сохранилась

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Глава Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский сообщил, что в отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO) об инциденте с самолетом Ryanair в Минске факта его перехвата и принуждения к посадке белорусским самолетом МиГ-29 не выявлено.

"Наиболее важно, что группа по установлению фактов приняла доказательства белорусской стороны о том, что перехвата, принуждения к посадке либо изменения маршрута самолета Ryanair со стороны Беларуси не было", - отметил Сикорский, слова которого приводит агентство БелТА во вторник .

По его словам, вечером 17 января Департамент по авиации получил рабочий документ с приложением к нему окончательного отчета группы по установлению фактов ICAO о событиях, произошедших с рейсом авиакомпании Ryanair в небе над Белоруссией 23 мая 2021 года. "Мы сейчас внимательно анализируем все элементы этого доклада, выявляем неточности, требующие корректировки", - сказал Сикорский.

Глава Департамента по авиации также сообщил, что запись самописцев самолета Ryanair о принятии решения следовать в Минск не сохранилась.

"Данные объективного контроля переговоров экипажа воздушного судна в кабине не сохранились ввиду того, что экипаж после посадки самолета в Минске не выключил самописцы, - подчеркнул Сикорский. - Тем самым экипаж не сохранил данные объективного контроля и свою аудиозапись того момента, когда они принимали решение о посадке в Минске". По его словам, это "выглядит странно".

Теги
БелоруссияСитуация вокруг экстренной посадки самолета Ryanair в Минске
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