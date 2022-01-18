Правительство Украины заявило о желании усилить военное сотрудничество с Канадой

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина на встрече с главой МИД Канады Мелани Жоли заявила о желании Киева усилить двустороннее сотрудничество в оборонном секторе. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Украины.

"Мы стремимся к усилению двустороннего сотрудничества с Канадой, США и Великобританией в военном и оборонном секторах", - цитирует ее пресс-служба. Вице-премьер утверждает, что поддержка Канады нужна Украине из-за якобы имеющей место эскалации агрессии со стороны России. По ее мнению, необходимо сформировать меры предосторожности и дальнейшие шаги, в частности, в виде более жестких санкций против Москвы.

Кроме того, стороны, как сообщается, обсудили евроатлантические стремления Киева. Отмечается, что Жоли подтвердила единство стран НАТО в поддержке Украины и заверила в продолжении сотрудничества Канады с Украиной.

С главой МИД Канады во вторник провел встречу и глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Он поблагодарил Канаду за поддержку обороноспособности Украины. "В этой связи мы особенно ценим деятельность на Украине канадской тренировочной миссии Unifier. Ожидаем продолжения этой миссии после марта 2022 года", - заявил Шмыгаль.

Стороны обсудили возможное укрепление двусторонних торгово-экономических отношений и расширение условий Соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций. Шмыгаль выразил надежду на продолжение диалога по упрощению визового режима для поездок граждан Украины в Канаду. Кроме того, на встрече подписали Меморандум о взаимопонимании при сотрудничестве в области предоставления технической помощи секретариату кабинета министров Украины.

Канадские инструкторы на Украине

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier обучают солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне во Львовской области. В состав миссии входят примерно 200 канадских военнослужащих. В марте 2019 года правительство Канады приняло решение о продлении миссии на Украине до весны 2022 года.

Во вторник телеканал Global News сообщил, что Минобороны Канады направило отряд Сил специального назначения на Украину из-за опасений эскалации ситуации на российско-украинской границе. По его данным, отряд должен помочь разработать план по эвакуации канадских дипломатов.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.