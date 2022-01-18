Лукашенко: нынешние лидеры Белоруссии после ухода должны сохранить влияние на преемников

МИНСК, 18 января. /ТАСС/. Нынешние политические руководители Белоруссии должны уступить место новому поколению лидеров, но в то же время направлять их "туда, куда надо". Об этом заявил во вторник президент республики Александр Лукашенко на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений белорусской конституции.

"Мы четко определились: поколение нынешнее должно не уйти. Оно никуда не уйдет, оно должно отойти на запасные пути, дать возможность новому поколению прийти спокойно, без шума, без пыли, начиная снизу, с середины, сверху, к власти, - сказал Лукашенко, видеофрагмент выступления которого опубликовал Telegram-канал "Пул первого". - Мы не должны конфликтовать с ним, мы должны, наблюдая, направлять туда, куда надо".

По его словам, важная роль в этом отводится Всебелорусскому народному собранию (ВНС). "Это проверенный орган, шесть [собраний] прошло. Это от жизни концепция, что нынешнее поколение за собой оставляет какие-то рычаги управления", - сказал президент.

Он высказал мнение, что ВНС "должно сдерживать в чем-то президента, все органы власти", выступать в качестве "вече народного". "Но оно не должно довлеть над президентом, его полномочиями", - подчеркнул Лукашенко, добавив при этом, что он сам не вечен. "Придут новые люди. Кто они будут? Слушайте, ну будущие президенты в нашей стране, они практически видны", - считает Лукашенко.

Проект обновленной Конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря на сайте президента республики, интернет-портале Национального центра правовой информации. Документом предлагается внести коррективы примерно в половину статей основного закона страны.

Суть изменений заключается в том, чтобы сохранить президентскую форму правления, уточнив функции и полномочия главы государства, парламента и правительства. В частности, предлагается расширить полномочия кабмина и его самостоятельность в принятии решений. Также планируется сделать Всебелорусское народное собрание, которое изначально создавалось как особая форма народовластия, конституционным органом и наделить его дополнительными функциями.