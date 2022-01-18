Армия Литвы впервые провела стрельбы из противотанковых ракетных систем Spike

ВИЛЬНЮС, 18 января. /ТАСС/. Литовские военные впервые провели стрельбы из пусковых установок с противотанковыми ракетами Spike, которыми оснащены закупленные в Германии бронетранспортеры Boxer. Об этом во вторник сообщило командование армии балтийской республики.

"Опробованная в ходе учений 14-18 января на центральном полигоне в Пабраде противотанковая система Spike предназначена для борьбы с танками противника с помощью управляемых ракет, которые способны поразить цель на расстоянии, когда танк еще не вступил в бой", - говорится в сообщении.

Всего контрактом с Германией предусмотрена закупка 88 бронетранспортеров Boxer, которым в Литве решили дать название Vilkas. БТР оснащены башенным орудием калибра 30 мм, спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и пусковыми установками с противотанковыми ракетами Spike.

Боевых машин пехоты у Литвы до сих пор не было. Использовались бронетранспортеры М-113, но фактически это всего лишь защищенное транспортное средство для перевозки личного состава. Новой бронетехникой Вильнюс обеспечивает два механизированных батальона.