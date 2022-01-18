Талибы пообещали, что афганские университеты откроются для студентов четвертого курса

КАИР, 18 января. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), захватившее власть в Афганистане, пообещало, что занятия на четвертом курсе государственных университетов начнутся в ближайшие 15 дней. Об этом во вторник сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на заявление Лутфуллы Хайрхвы, назначенного на должность заместителя министра высшего образования в сформированном талибами временном правительстве.

Хайрхва также опроверг слухи об упразднении юридических и политологических факультетов в системе образования Афганистана, но при этом отметил, что талибы не разделяют методов преподавания гуманитарных дисциплин, которые применялись в университетах в последние 20 лет. "Что касается факультетов, я должен сказать, что ни один факультет не будет упразднен", - сказал он.

Кроме того, Хайрхва призвал преподавателей, покинувших Афганистан, вернуться и сотрудничать с министерством в построении новой системы высшего образования в стране.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

После прихода к власти талибов и временного прекращения образовательного процесса занятия в школах возобновились 19 сентября, однако к ним были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее представитель движения и заместитель министра информации и культуры во временном кабмине талибов Забихулла Муджахид подчеркнул, что девочки будут допущены в школы только после того, как в них закончится подготовительная работа по разделению классов и распределению учителей.