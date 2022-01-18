Президент Польши примет участие в церемонии открытия Олимпийских игр

ВАРШАВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом во вторник сообщил агентству PAP глава президентского бюро международной политики Якуб Кумох.

"Президент Анджей Дуда планирует принять участие в церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине, чтобы поддержать польских спортсменов", - сказал он.

Глава бюро уточнил, что во время визита президента Польши в Китай запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. "Будет встреча с председателем Си [Цзиньпином], отношения между двумя лидерами очень хорошие", - заявил Кумох.

Он напомнил, что польские президенты традиционно присутствуют на церемониях открытия Олимпиады.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.