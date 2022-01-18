Оппозиция на Украине потребовала от властей провести выборы в 18 общинах в Донбассе

КИЕВ, 18 января. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от руководства страны проведения местных выборов в 18 общинах в Донбассе.

"ОПЗЖ" требует от власти преодолеть свой страх и безотлагательно провести выборы в 18 ОТГ [объединенных территориальных громадах (общинах)] в Донбассе. Отказаться от разрушительной для страны диктаторской политики и обеспечить право граждан на выборы", - говорится в документе, распространенном во вторник пресс-службой партии.

При этом она выразила возмущение тем, что второй год "полмиллиона украинских граждан лишены базовых политических прав - на выборы и местное самоуправление". Власть, возглавляемая президентом Владимиром Зеленским, отмечается в заявлении, обещала превратить Донбасс в "витрину демократии", но вместо этого в 2020 году в 18 ОТГ в Донбассе без каких-либо оснований ввела областные военно-гражданские администрации (ОВГА).

"Теперь [правительство Украины], вопреки конституции и базовым демократическим принципам, несмотря на возмущение граждан и позицию международного сообщества, последовательно отказывается проводить там выборы. Согласно недавнему решению Центральной избирательной комиссии (ЦИК), местные выборы не состоятся там и весной 2022 года", - констатировали в ОПЗЖ. В партии считают, что такое решение ЦИК "стало еще одним свидетельством скатывания Украины к открытой диктатуре, которую навязывает Украине режим Зеленского".

15 января Центризбирком Украины сообщил о невозможности подготовки и проведения местных выборов в ряде общин Донецкой и Луганской областей 27 марта 2022 года. ЦИК мотивировал свое решение информацией Донецкой и Луганской ОВГА, которые пришли к выводу, что нет гарантий обеспечения надлежащей безопасности граждан во время организации и проведения выборов на отдельных территориях двух регионов. В список входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьинского районов Луганской области.