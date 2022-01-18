Столтенберг заявил, что оборонный потенциал стран Европы необходимо укрепить

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Европейский оборонный потенциал необходимо укрепить, в том числе благодаря более конкурентоспособной оборонной промышленности. Такое мнение выразил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Берлине на дискуссии, которая организована Фондом Кёрбера и еженедельником Der Spiegel.

"Мы нуждаемся в укреплении европейского оборонного потенциала, [повышении] боеготовности <...> самолетах, кораблях и так далее", - сказал он, отметив, что Европе также необходима "более конкурентоспособная оборонная промышленность".

Столтенберг заявил также, что НАТО в скором времени ответит на предложения России по безопасности, но не будет отступать от своих основных ценностей.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств - членов Организации Североатлантического договора. Российско-американские консультации по этим вопросам прошли 10 января в Женеве, 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января прошло совещание Постоянного совета ОБСЕ в Вене, где также рассматривались эти инициативы.